Morgan cade dal monopattino e si frattura due costole: “Colpa di un tombino” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Morgan vittima di un incidente in monopattino: il cantante è caduto a causa di un tombino sconnesso a Milano. Si sarebbe fratturato due costole. Era il primo maggio e Morgan, stando a quanto raccontato dall’artista stesso, al secolo Marco Castoldi, su Clubhouse, era di ritorno da una session con i Bluvertigo, la sua vecchia band con cui ora sta lavorando a un nuovo album, BluVentuno. Il sito di notizie monzese Mow ha riportato che l’artista si sarebbe rialzato da solo dopo la caduta per poi tornare a casa. A quel punto il dolore è diventato insopportabile e pare che Morgan abbia chiesto aiuto proprio tramite il nuovo social Clubhouse, dove si entra ad invito e si dialoga solo con messaggi vocali. Qui avrebbe “aperto” la room “Cercasi ortopedico a Milano”. E ora ... Leggi su tpi (Di mercoledì 5 maggio 2021)vittima di un incidente in: il cantante è caduto a causa di unsconnesso a Milano. Si sarebbeto due. Era il primo maggio e, stando a quanto raccontato dall’artista stesso, al secolo Marco Castoldi, su Clubhouse, era di ritorno da una session con i Bluvertigo, la sua vecchia band con cui ora sta lavorando a un nuovo album, BluVentuno. Il sito di notizie monzese Mow ha riportato che l’artista si sarebbe rialzato da solo dopo la caduta per poi tornare a casa. A quel punto il dolore è diventato insopportabile e pare cheabbia chiesto aiuto proprio tramite il nuovo social Clubhouse, dove si entra ad invito e si dialoga solo con messaggi vocali. Qui avrebbe “aperto” la room “Cercasi ortopedico a Milano”. E ora ...

Corriere : Morgan cade in monopattino per un tombino sconnesso e si rompe due costole - LuisaRagni : RT @Corriere: Morgan cade in monopattino per un tombino sconnesso e si rompe due costole - lellinara : RT @Corriere: Morgan cade in monopattino per un tombino sconnesso e si rompe due costole - ImpieriFilippo : RT @tvblogit: #Morgan cade in monopattino a Milano e si rompe due costole. Il fatto sarebbe avvenuto il primo maggio. La causa: un tombino… - antoruotolo : RT @Corriere: Morgan cade in monopattino per un tombino sconnesso e si rompe due costole -