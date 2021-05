Mille nuovi positivi nell’ultima settimana: l’Alto Sebino l’area più critica – Dati Comune per Comune (Di mercoledì 5 maggio 2021) La dimensione statistica dei nuovi casi Covid identificati su base comunale (ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti) mostra, per la settimana che va dal 28 aprile al 4 maggio 2021, la ripresa di una moderata decrescita rispetto alla settimana precedente, con un decremento pari -172 casi (1.000 contro 1.172, -15%) contro i – 9 della settimana antecedente; la media giornaliera dei casi incidenti è pari a 143, contro ai 167 della settimana precedente. I Dati evidenziano, quindi, una situazione di lieve ripresa della decrescita della curva negli ultimi sette giorni. Ciò è confermato anche dal valore di incidenza complessivo settimanale, a livello provinciale, che si attesta a 87 per 100.000 abitanti nel periodo in osservazione, rispetto al valore di 102 della ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 5 maggio 2021) La dimensione statistica deicasi Covid identificati su base comunale (ed il relativo tasso di incidenza per 1.000 abitanti) mostra, per lache va dal 28 aprile al 4 maggio 2021, la ripresa di una moderata decrescita rispetto allaprecedente, con un decremento pari -172 casi (1.000 contro 1.172, -15%) contro i – 9 dellaantecedente; la media giornaliera dei casi incidenti è pari a 143, contro ai 167 dellaprecedente. Ievidenziano, quindi, una situazione di lieve ripresa della decrescita della curva negli ultimi sette giorni. Ciò è confermato anche dal valore di incidenza complessivole, a livello provinciale, che si attesta a 87 per 100.000 abitanti nel periodo in osservazione, rispetto al valore di 102 della ...

