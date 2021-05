Meteo | le previsioni di giovedì 6 maggio VIDEO

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Il secondo weekend disarà caratterizzato dal sole e dal caldo grazie alla all’arrivo dell’anticiclone africano. Sia sabato che domenica avremo prevalenza di bel tempo praticamente su tutte le regioni. Le temperature, dopo una leggera diminuzione attesa sabato, ma pure sempre in un contesto di clima mite, cresceranno ulteriormente domenica con clima a tratti caldo. Questa situazione di stabilità continuerà anche lunedì 10con un aumento delle temperature che potrebbero superare i 26 gradi su molte città. Ma la speranza di una ritrovata fase stabile verrà bruscamente interrotta dall'arrivo di un insidioso ciclone atlantico che tra martedì' 11 e13 porterà nuove piogge ma anche temporali e grandinate. Leal Nord Tempo generalmente asciutto con il transito di nubi irregolari ma senza ...

Agenzia_Ansa : Queste le previsioni del tempo per oggi #ANSA - meteogiornaleit : Maggio 2021, ancora altre previsioni su questo mese che è generalmente tra i più miti dell'anno, prima del caldo de… - BroloMeteoIT : Giovedì con molte nuvole e scarsissime probabilità di pioggia. Leggete le nostre previsioni meteo:… - F1inGenerale_ : F1 | GP Spagna- Le previsioni meteo del week end a Barcellona - NewSicilia : +++ #METEO #PALERMO DOMANI +++ Ecco la situazione meteorologica di domani, giovedì 6 maggio, su Palermo e provinci… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo previsioni

Migliora ilsul nostro Paese e lo farà con tempo stabile, cieli sereni o poco nuvolosi domani su tutte le regioni.del tempo per giovedì 6 maggio. Al Nord Nuvolosità irregolare al mattino al Nord ...sull'ItaliaItalia - In questi giorni prima del weekend le condizionisull'Italia continueranno ad essere instabili, fino alla prima parte della giornata di venerdì. Le ...Che cosa si devono attendere gli italiani dal meteo nel secondo fine settimana di maggio ? Previsioni molto altalenanti in questa fase, tra ...Nonostante ciò dalla prossima settimana le alte temperature e il sole lasceranno il posto ad un progressivo peggioramento atmosferico su tutto il territorio nazionale ...