Masters1000 Madrid oggi | orari | tv | programma | streaming | ordine di gioco | italiani in campo

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Giornata interessante quella che si prospetta quest’(mercoledì 5 maggio) nel torneo di. Sul rosso spagnolo godremo di match altamente interessanti, con il tabellone femminile giunto già ai quarti di finale, mentre nel draw maschile assisteremo agli incontri validi per il secondo turno. Concentrandoci sulle partite del “1000” riservato agli uomini, sarà il giorno dell’esordio di Rafa Nadal. Il campione spagnolo è pronto ad affrontare chi, secondo tanti, potrebbe essere il suo erede, ovvero il classe 2003 Carlos Alcaraz. Sarà decisamente interessante vedere quale sarà l’approccio di Rafa al cospetto di chi ha preso letteralmente a pallate nel 1° turno il francese Adrian Mannarino. Giornata interessante anche per gli esordi del greco Stefanos Tsitsipas, tra i favoriti per il successo finale, opposto all’eccentrico francese Benoit Paire e del ...