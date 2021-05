Loki | un video con Tom Hiddleston svela che la serie ha una nuova data di uscita

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Marvel ha annunciato con uncondiviso online che, lacon star Tom, ha unadi, anticipando di qualche giorno il debutto.arriverà a giugno su Disney+ e il protagonista Tomha rivelato in un esilaranteladi: mercoledì 9 giugno. L'attore spiega nel filmato: "Mi sono reso conto che in questi lunghi montaggi dedicati ai supereroi c'è la tendenza a escludere, nonostante si possa sostenere che sia incredibilmente eroico, astuto e affascinante. Potrei andare avanti, ma perché non provarvelo direttamente? I mercoledì sono i nuovi venerdì". I dettagli della trama di ...