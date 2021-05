Libero – Napoli piazza ambita, Allegri ancora in corsa se la Juve non cambia dirigenza (Di mercoledì 5 maggio 2021) Max Allegri al Napoli è una soluzione ancora possibile. L’effetto Mourinho scuote la Serie A che deve rispondere al colpaccio in panchina della Roma. I giallorossi hanno piazzato una pedina importantissima sulla scacchiera del campionato, ora tocca alle rivali fare la mossa giusta. Il Napoli è tra le prime a dover rispondere, dato che Gennaro Gattuso è già sicuro di lasciare la Campania a fine stagione. Aurelio De Laurentiis, che un po’ ha rosicato per la mossa dei Friedkin, deve trovare un allenatore e dare l’annuncio in breve tempo per evitare di restare indietro. Ma secondo Libero il Napoli può ancora sperare nell’arrivo di Allegri, che fino a qualche giorno fa sembrava vicinissimo alla Juventus. Spalletti flirta da ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 5 maggio 2021) Maxalè una soluzionepossibile. L’effetto Mourinho scuote la Serie A che deve rispondere al colpaccio in panchina della Roma. I giallorossi hannoto una pedina importantissima sulla scacchiera del campionato, ora tocca alle rivali fare la mossa giusta. Ilè tra le prime a dover rispondere, dato che Gennaro Gattuso è già sicuro di lasciare la Campania a fine stagione. Aurelio De Laurentiis, che un po’ ha rosicato per la mossa dei Friedkin, deve trovare un allenatore e dare l’annuncio in breve tempo per evitare di restare indietro. Ma secondoilpuòsperare nell’arrivo di, che fino a qualche giorno fa sembrava vicinissimo allantus. Spalletti flirta da ...

Libero_official : A #Napoli rivolta contro #AstraZeneca, insulti e minacce ai medici: 'Vogliono #Moderna o #Pfizer, così la campagna… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LIBERO - Allegri non tornerebbe alla Juventus con Paratici e Nedved, può spuntare l'ipotesi Napoli - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LIBERO - Allegri non tornerebbe alla Juventus con Paratici e Nedved, può spuntare l'ipotesi Napoli - juve_magazine : LIBERO - Allegri non tornerebbe volentieri alla Juventus con Paratici e Nedved, potrebbe spuntare la pazza ipotesi… - susydigennaro : RT @napolimagazine: LIBERO - Allegri non tornerebbe alla Juventus con Paratici e Nedved, può spuntare l'ipotesi Napoli -