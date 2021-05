Legge Zan, no anche dalle lesbiche. "L'identità di genere deve restare" (Di mercoledì 5 maggio 2021) Non ci sono solo le critiche da destra. anche settori del movimento Lgbt hanno grosse perplessità sul ddl Zan , come la presidente di Arcilesbica, Cristina Gramolini . Che mira non ad affossarlo, ma a ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) Non ci sono solo le critiche da destra.settori del movimento Lgbt hanno grosse perplessità sul ddl Zan , come la presidente di Arcilesbica, Cristina Gramolini . Che mira non ad affossarlo, ma a ...

pfmajorino : Ma potremmo tutti chiudere con la discussione su #Fedez e approvare la legge #Zan ? Così, per dire. - marattin : L’argomento più forte usato da coloro che si oppongono al DDL Zan è che non ci sarebbe bisogno dell’aggiunta delle… - Adnkronos : Sul #casofedez interviene il #codacons . 'Con legge Zan prima denuncia per lui'. - maddalena2471 : RT @catlatorre: Usciamo subito dall'equivoco: alla Lega, che propone un nuovo ddl sull'omofobia, non frega nulla delle discriminazioni: vuo… - massaro_teresa : RT @catlatorre: Usciamo subito dall'equivoco: alla Lega, che propone un nuovo ddl sull'omofobia, non frega nulla delle discriminazioni: vuo… -