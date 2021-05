Le polemiche sul bacio di Biancaneve non hanno ragione di esistere (Di mercoledì 5 maggio 2021) Da 24 ore le bacheche dei social e le pagine dei giornali sono invase dai commenti sull’ennesimo tassello della delirante discussione collettiva (sempre più aspra e senza quartiere) riguardante la cancel culture e il politicamente corretto. I fatti: due giornaliste di un giornale americano online, SF Gate, dove SF sta per San Francisco (si tratta, dunque, di una testata di portata locale), recensiscono la nuova attrazione di Disneyland dedicata a Biancaneve, asserendo che il bacio che il principe dà alla protagonista per risvegliarla è dato senza consenso e quindi andrebbe rimosso per rispetto della sensibilità delle donne. È importante partire da questi fatti per renderci conto che a un certo punto gli stessi hanno smesso di essere importanti nell’ambito della vicenda. Perché, a volerli riassumere ulteriormente, diventano: due ... Leggi su wired (Di mercoledì 5 maggio 2021) Da 24 ore le bacheche dei social e le pagine dei giornali sono invase dai commenti sull’ennesimo tassello della delirante discussione collettiva (sempre più aspra e senza quartiere) riguardante la cancel culture e il politicamente corretto. I fatti: due giornaliste di un giornale americano online, SF Gate, dove SF sta per San Francisco (si tratta, dunque, di una testata di portata locale), recensiscono la nuova attrazione di Disneyland dedicata a, asserendo che ilche il principe dà alla protagonista per risvegliarla è dato senza consenso e quindi andrebbe rimosso per rispetto della sensibilità delle donne. È importante partire da questi fatti per renderci conto che a un certo punto gli stessismesso di essere importanti nell’ambito della vicenda. Perché, a volerli riassumere ulteriormente, diventano: due ...

Ultime Notizie dalla rete : polemiche sul Zingaretti, Amendola, Letta sul governo: "Salvini deve scegliere, o dentro o fuori" Dopo le polemiche sul caso di Fedez e ddl Zan il leader della Lega aveva infatti detto: "Siamo leali con il governo e otteniamo risultati, il Pd vuole fare a meno di noi, ma siamo qua per restare. Mi ...

Il bacio tra Biancaneve e il principe non è consensuale: polemiche a Disneyland Anche la Spagna cerca di cambiare rotta con una legge molto rigida sul consenso Le donne proseguono ... una cosa è certa: per non sentire più polemiche, forse Biancaneve vorrebbe solo tornare a dormire.

Biancaneve, il bacio “non consensuale” diventa un caso: è bufera! Incredibile polemica nata negli Stati Uniti e arrivata fino in Italia. Salvini: "Di censura in censura si arriva al ridicolo" ...

