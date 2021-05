Le elezioni a Madrid e i cattivi maestri | una lezione per tutti

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Il risultato dellenella Comunità dismuove tutta la politica spagnola e invia un messaggio forte in tutta Europa. Vince la nuova enfant prodige del Partito Popolare, alfiera di una linea trumpiana; crolla il Partito Socialista, che segna il suo record storico negativo nella Comunidad della Capitale. Non riesce il colpo di coda di Pablo Iglesias, il leader della sinistra populista e radicale che si era dimesso dal governo nazionale per tentare di evitare la scomparsa della sua Podemos dalla città che ne aveva dato i natali, in cui raccoglie un magro 7%. Ma aldilà degli effettispagnoli, che includono una nuova competizione interna per la leadership dei Popolari, la crisi definitiva dei centristi di Ciudadanos e quella quasi ineluttabile di Unidad Podemos, questo risultato è destinato a fare scuola a tutta la ...