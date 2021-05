La Roma prosegue la corsa in Borsa: +28% in due sedute (Di mercoledì 5 maggio 2021) L’effetto Mourinho per la Roma in Borsa è proseguito anche nella giornata odierna. Dopo l’annuncio dell’ingaggio dello Special One per la prossima stagione, il titolo del club giallorosso aveva chiuso ieri a +19% a 0,315 euro per azione. Oggi il titolo della società ha proseguito la sua corsa in Borsa, chiudendo a +9,23% a quota 0,349 euro L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 5 maggio 2021) L’effetto Mourinho per lainè proseguito anche nella giornata odierna. Dopo l’annuncio dell’ingaggio dello Special One per la prossima stagione, il titolo del club giallorosso aveva chiuso ieri a +19% a 0,315 euro per azione. Oggi il titolo della società ha proseguito la suain, chiudendo a +9,23% a quota 0,349 euro L'articolo

