La Repubblica di Sabbiolino

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Gilberto Sacerdoti, professore universitario di Letteratura inglese, qualche anno fa ha elaborato una delle più suggestive ricostruzioni dell’origine della sovranità dello stato secolare, e lo ha fatto a partire dall’interpretazione di una commedia minore di Shakespeare. Così oggi non dovrebbe stupire che uno dei resoconti più vividi della caduta del Muro di Berlino e del suo significato per i nostri giorni sia contenuto in un libro scritto da un giornalista televisivo, Francesco Cristino del Tg1, a partire dall’interpretazione di una trasmissione tv per bambini dellademocratica tedesca (Ddr). La riunificazione delle due Germanie non fu uno scambio alla pari se non nella retorica ufficiale: in pochi mesi, la Ddr collassò sotto il peso di disfunzionalità economiche e libertà negate, mentre verso oriente avanzò l’occidentalizzazione ...