Imposta reddito e sistema tributario, audizione di Paolo Gentiloni (Di mercoledì 5 maggio 2021) ROMA – Venerdì 7 maggio le Commissioni riunite Finanze di Camera e Senato, in merito all’indagine conoscitiva sulla riforma dell’Imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario, svolgono l’audizione, in videoconferenza, del Commissario europeo per l’economia, Paolo Gentiloni (foto). L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 14.30, presso l’Aula della Commissione Finanze della Camera. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di mercoledì 5 maggio 2021) ROMA – Venerdì 7 maggio le Commissioni riunite Finanze di Camera e Senato, in merito all’indagine conoscitiva sulla riforma dell’suldelle persone fisiche e altri aspetti del, svolgono l’, in videoconferenza, del Commissario europeo per l’economia,(foto). L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv, a partire dalle ore 14.30, presso l’Aula della Commissione Finanze della Camera. L'articolo L'Opinionista.

Lopinionista : Imposta reddito e sistema tributario, audizione di Paolo Gentiloni - sabrinatehilim : RT @pierpi13: Zero. Proprio zero euro di tasse di imposta sul reddito versate in Europa nel 2020. A fronte di 44 miliardi di proventi. Que… - RitaBorsatti : RT @pierpi13: Zero. Proprio zero euro di tasse di imposta sul reddito versate in Europa nel 2020. A fronte di 44 miliardi di proventi. Que… - giulianofalco : RT @pierpi13: Zero. Proprio zero euro di tasse di imposta sul reddito versate in Europa nel 2020. A fronte di 44 miliardi di proventi. Que… - GiorgioAntonel1 : RT @pierpi13: Zero. Proprio zero euro di tasse di imposta sul reddito versate in Europa nel 2020. A fronte di 44 miliardi di proventi. Que… -