I numeri dei social dietro lo show di Fedez

di Luca Ferlaino Il dibattito scaturito attorno alla figura di Fedez ha oscurato i temi del lavoro e dei diritti. A metterlo nero su bianco sono le cifre contenute in una ricerca socialcom con utilizzo della piattaforma Blogmeter. La vicenda di Fedez segna un vero e proprio punto di svolta nella comunicazione digitale. Le polemiche sul web che sono seguite all'intervento del rapper hanno avuto maggior pubblico rispetto al concerto. Partiamo da un dato fondamentale: tra l'1 e il 3 maggio sono state rilevate in rete oltre 1,5 milioni di conversazioni, con un volume di interazioni totali superiore ai 20 milioni. Questo a fronte di uno share tv per il concertone del Primo maggio, andato in onda su Rai3, del 6,7%, che ha visto coinvolti 1.497.000 spettatori.

