Grandi eventi | Taranto si prepara a ripartire

(Di mercoledì 5 maggio 2021) L’amministrazione Melucci sta guardando oltre l’emergenza sanitaria, attraverso una fitta programmazione diestivi connomi della musica e del teatro.Con il miglioramento della curva dei contagi, infatti, prevedibile confrontando l’andamento dei dati epidemiologici con l’evoluzione della campagna vaccinale, l’esecutivo guidato da Rinaldo Melucci ha avviato l’interlocuzione con gli operatori culturali della città per esser pronto alla ripartenza dei prossimi mesi, prospettiva particolarmente attesa da un settore che ha sofferto molto più degli altri.«Stiamo organizzando festival ed– le parole dell’assessore alla Cultura Fabiano Marti –, con un quadro pandemico promettente potremo programmare un’estate densa di appuntamenti, soprattutto in totale sicurezza. Stiamo già abbozzando il calendario e non appena avremo ...

