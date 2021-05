Gianni Rivera, il campione che rischiò di non nascere: dalla morte della sorella ad Abatantuono e Padre Pio (Di mercoledì 5 maggio 2021) La storia di Gianni Rivera. Con il Milan quasi 20 anni, 500 presenze e 122 reti, che ne fanno tutt’ora il centrocampista più prolifico nella storia della Serie A. Dopo esservi cresciuto nelle giovanili, esordisce coi ‘grandi’ nell’Alessandria, con cui gioca due stagioni (dal ’58 al ’60 ventisei presenze e sei reti). Nel ’60, come detto, l’approdo al Milan, che non lascerà più. 19 anni, fino al 1979, di cui 12 da capitano. Vince tre scudetti, due Coppe dei Campioni (le prime due della storia del Milan, nel ’63 e nel ’69) e una Coppa Intercontinentale. Nel ’69 è anche Pallone d’Oro, è il primo italiano nella storia a conseguire questo trofeo. Con la Nazionale italiana è campione d’Europa nel ’68 e vice campione del Mondo nel ’70, entrando di diritto tra i protagonisti ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 5 maggio 2021) La storia di. Con il Milan quasi 20 anni, 500 presenze e 122 reti, che ne fanno tutt’ora il centrocampista più prolifico nella storiaSerie A. Dopo esservi cresciuto nelle giovanili, esordisce coi ‘grandi’ nell’Alessandria, con cui gioca due stagioni (dal ’58 al ’60 ventisei presenze e sei reti). Nel ’60, come detto, l’approdo al Milan, che non lascerà più. 19 anni, fino al 1979, di cui 12 da capitano. Vince tre scudetti, due Coppe dei Campioni (le prime duestoria del Milan, nel ’63 e nel ’69) e una Coppa Intercontinentale. Nel ’69 è anche Pallone d’Oro, è il primo italiano nella storia a conseguire questo trofeo. Con la Nazionale italiana èd’Europa nel ’68 e vicedel Mondo nel ’70, entrando di diritto tra i protagonisti ...

