G30 | rischio endemico minaccia debito Paesi emergenti

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Le mutazioni del coronavirus e l'andamento delle infezioni "indicano unaendemica, non temporanea" che si associa aldi turbolenze finanziarie nel medio termine". Per i...

Agenzia ANSA

Lawrence Summers, co - presidente delWorking Group, avverte che senza prendere le misure necessarie a fronteggiare shock futuri, ilè che i problemi del debito non si risolvano in ......delle associazioni datoriali e dei poteri forti dell'economia? Siamo di fronte alche una ... Draghi del resto, prima di divenire capo del governo, ha copresieduto un gruppo di lavoro delnel ...(ANSA) – ROMA, 05 MAG – Le mutazioni del coronavirus e l’andamento delle infezioni "indicano una minaccia endemica, non temporanea" che si associa al rischio di turbolenze finanziarie nel medio termin ...