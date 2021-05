Furti di auto: quattro arrestati di Bitonto, uno di Orta Nova Operazione dei carabinieri (Di mercoledì 5 maggio 2021) Alle prime ore dell’alba, nelle provincie di Bari, Foggia e Lecce, i carabinieri della Compagnia di Monopoli hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Bari – Sezione G.I.P., su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 5 individui, indagati in concorso per i reati di furto aggravato e ricettazione. L’indagine, condotta fra febbraio e luglio 2020, ha consentito di disarticolare una rete di soggetti, originari di Bitonto e dediti ai Furti di auto, rubate soprattutto nella città di Bari e in seguito traspOrtate presso un autodemolitore del Foggiano, il quale provvedeva allo smontaggio dei pezzi e all’immissione in un mercato parallelo. In particolare, è stato ricostruito il modus operandi degli indagati, tutti ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 5 maggio 2021) Alle prime ore dell’alba, nelle provincie di Bari, Foggia e Lecce, idella Compagnia di Monopoli hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Bari – Sezione G.I.P., su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 5 individui, indagati in concorso per i reati di furto aggravato e ricettazione. L’indagine, condotta fra febbraio e luglio 2020, ha consentito di disarticolare una rete di soggetti, originari die dediti aidi, rubate soprattutto nella città di Bari e in seguito traspte presso undemolitore del Foggiano, il quale provvedeva allo smontaggio dei pezzi e all’immissione in un mercato parallelo. In particolare, è stato ricostruito il modus operandi degli indagati, tutti ...

