Foglianise | assolti i fratelli Ciotta dall’accusa di bancarotta fraudolenta

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Bn) – Ieri pomeriggio presso il Tribunale di Benevento, in composizione Collegiale, Presidente dott.ssa Simonetta Rotili, dopo una lunga e complessa istruttoria dibattimentale, sono stati definiti due procedimenti penali a carico deiCarlo e Cosimo, figli di Giuseppe, meglio conosciuto come “Baff ‘e fierr” originario dima residente a Benevento. L’imputazione per entrambi era il reato didocumentale, art. 216, comma 1, n. 2, e 223, comma 1 R. D. n. 267/1942. I Carlo, residente a, perché agendo nella qualità di amministratore unico della società “COSTRUZIONI S.R.L.”, allo scopo di procurare a sé o ad ...