Fedez: "Io privilegiato, se la Rai mi fa causa posso difendermi. Ma cosa sarebbe accaduto se al mio posto ci fosse stato un artista meno potente?" (Di mercoledì 5 maggio 2021) Dopo l'audizione in commissione Vigilanza Rai del direttore di Rai3, Franco Di Mare, Fedez torna a parlare del "caso" che lo vede coinvolto in prima persona:la richiesta di "edulcorare" il suo discorso fatta prima del suo intervento sul palco del Concertone del primo maggio a Roma. "Io potevo starmene a casa mia, ma rifarei quello che ho fatto 100mila volte – spiega su Instagram – Anche perché io sono un privilegiato". E spiega: "Se la Rai mi fa causa io ho i mezzi per potermi difendere, se la Rai mi bandisce dalla Rai a me non cambia la vita". Ma poi si chiede: "Se al posto mio su quel palco ci fosse andato un artista che ha un po' meno potere di me, chiedendogli di non fare nomi e cognomi – si chiede – Che cosa avrebbe fatto al posto ..."

