Federica Panicucci in prima serata alla Partita del Cuore: dove e quando vederla (Di mercoledì 5 maggio 2021) Federica Panicucci conduce su Canale 5 la 30esima edizione della Partita del Cuore che per la prima volta in esclusiva sulle Reti Mediaset. A sfidarsi a scopo umanitario a sostegno dell'Istituto di Candiolo -Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro onlus, presieduta da Donna Allegra Agnelli, saranno la Nazionale Italiana Cantanti, capitanata da Enrico Ruggeri, e i Campioni per la Ricerca, capitanati da Andrea Agnelli. Federica Panicucci presentatrice Dunque, per la prima volta Federica Panicucci ha il timone della Partita del Cuore che si disputerà il 25 maggio all'Allianz Stadium di Torino. Mai presentatrice fu più azzeccata, visto che la Panicucci non ha mai ...

