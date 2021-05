Esame III media 2021, elaborato: consiglio di classe assegna tematica ma non argomenti e collegamenti tra discipline (Di mercoledì 5 maggio 2021) Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2020/21, tematica per realizzazione elaborato entro il 7 maggio: vanno assegnati anche gli argomenti afferenti alla tematica e i collegamenti tra le discipline? L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 5 maggio 2021)di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2020/21,per realizzazioneentro il 7 maggio: vannoti anche gliafferenti allae itra le? L'articolo .

zazoomblog : Esame III media 2021 elaborato: consiglio di classe assegna tematica ma non argomenti e collegamenti tra discipline… - ProDocente : Esame III media 2021, elaborato: si assegna solo la tematica generale e collegamenti non devono essere forzati. Chi… - zazoomblog : Esame III media 2021 FAQ MI: chi assegna esterni alla sottocommissione assegnazione della sola tematica elaborato n… - No_Miele : Domani giorno libero andrò a scuola solo per a.rifinire dettagli sul corso di aggiornam con la psico b.organizzare… - conservatore_il : Tappe generali e particolari (venture) della disfatta. Tappe generali: Asilo obbligatorio. Abolizione della scuol… -