Elisabetta Gregoraci | un uomo la inonda di rose | svelata la sua identità

Leggi su vesuvius

(Di mercoledì 5 maggio 2021), a casa con 300: oggi un settimanale ha fatto il nome del corteggiatore e non è nuovo nel gossip(foto Instagram)Cheavesse un nuovo spasimante era chiaro da circa un mese, da quando su Instagram aveva pubblicato una foto in vasca da bagno con un enorme mazzo di, ben trecento. Era subito partita la ‘caccia’ per scoprire chi mai avesse potuto fare questo regalo all’ex Grande Fratello Vip. “Trecentorosse. Grazie, chiunque tu sia”, aveva scritto la showgirl. Si era ipotizzato che non fosse uno spasimante ma solo un gesto gentile di un fan preoccupato per lo stato d’animo. Nei giorni precedenti infatti aveva espresso preoccupazione per lo stato di salute di ...