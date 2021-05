Ddl Zan | cosa prevede

LegaSalvini : Antonio Suetta, Vescovo: «DDL Zan? Va a introdurre interventi educativi nell’ambito scolastico per promuovere la pr… - LegaSalvini : Stefania Pucciarelli, sottosegretario alla Difesa: ''È assordante il silenzio della sinistra sulle minacce di morte… - NicolaPorro : I 3 lati oscuri del #ddlZan, illustrati in modo facile facile. Li capirebbe anche un 'comunista col Rolex'. E… - mikvhd86 : RT @Iperbole_: Ascoltate qui. Oggi Giorgia Meloni dice che il ddl Zan 'porterà il gender nelle scuole' e subito dopo a precisa domanda dic… - pairsonnalitesF : RT @pairsonnalitesF: ITD — Platinette: «Fedez? Il suo obiettivo era stare al centro dell'attenzione. Il ddl Zan è liberticida, una ...: Mol… -

Ultime Notizie dalla rete : Ddl Zan

L'Italia delprenderà esempio? Proprio mentre in Italia la propaganda arcobaleno lavora a ritmi forzati per una celere approvazione del, dal Nord Europa arriva una notizia che ...È in mano a politici come questi che ilpuò esplodere per diventare una mina contro le libertà. Il giudice dovrà anzitutto chiedersi che cos'è l'omofobia dato che non esistono né confini né ...Dritto e Rovescio anticipazioni video, temi e argomenti puntata giovedì 6 maggio 2021 su Rete 4, Del Debbio. Ospite Matteo Renzi.Martedì prossimo i punti vendita di tutti i centri commerciali manifesteranno contro le chiusure nei fine settimana con il gesto simbolico di abbassare le saracinesche per alcuni minuti. L'iniziativa, ...