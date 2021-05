Dayane Mello | “Sono single” | ma spunta la paparazzata con Mario Balotelli

(Di mercoledì 5 maggio 2021) E mentredice di essere, e lo ribadisce con forza, tra le pagine dell’ultimo numero di Chi in edicola da questa mattina,laal fianco didice di esserema(ancora)Tra le pagine dell’ultimo numero di Chi Magazine salta fuori latanto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

e la 'nuova' fiamma. Il weekend segreto non è più segreto: come li hanno beccati Pubblicato il 05 - 05 - 2021 alle ore 09:24. Ultima modifica il 05 - 05 - 2021 alle ore 09:24 /Torna l'amore trae Mario Balotelli. Parola del settimanale Chi che, nel numero in edicola da mercoledì 5 maggio, pubblica le foto della coppia all'uscita di un hotel in cui avrebbe trascorso la notte ...Cosa sta succedendo tra Dayane Mello e Mario Balotelli? Da settimane circolano voci riguardanti un loro presunto ritorno di fiamma e finalmente i paparazzi sarebbero riusciti a pizzicarli insieme ...Scherzo Le Iene a Rosalinda Cannavò, Zenga complice: la reazione dell'amica Dayane Mello durante la messa in onda.