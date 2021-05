Dalla Svezia: Torino e Samp interessate a Jallow del Goteborg (Di mercoledì 5 maggio 2021) Torino e Sampdoria stanno seguendo con grande attenzione il terzino, 23enne, Alexander Jallow, di proprietà del Goteborg. Secondo il quotidiano svedese Sportbladet, le due squadre italiane avrebbero avviato i primi colloqui con la società svedese per capire la fattibilità dell’operazione. Il giocatore piace anche al club belga dell’Anderlecht. Pontus Farnerud, direttore sportivo del Goteborg, ha commentato così questi rumors. “Sappiamo che c’è interesse da parte dei club in vista del suo sviluppo, ma finché non c’è nulla di concreto per prendere posizione, non c’è altro da aggiungere”. FOTO: Twitter Goteborg L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 5 maggio 2021)doria stanno seguendo con grande attenzione il terzino, 23enne, Alexander, di proprietà del. Secondo il quotidiano svedese Sportbladet, le due squadre italiane avrebbero avviato i primi colloqui con la società svedese per capire la fattibilità dell’operazione. Il giocatore piace anche al club belga dell’Anderlecht. Pontus Farnerud, direttore sportivo del, ha commentato così questi rumors. “Sappiamo che c’è interesse da parte dei club in vista del suo sviluppo, ma finché non c’è nulla di concreto per prendere posizione, non c’è altro da aggiungere”. FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Svezia Mostra degli Uffizi all'Elba per i 200 anni dalla morte di Napoleone ... quest'anno, in cui ricorrono i 200 anni dalla sua morte, con una mostra temporanea potremo godere ... contro la coalizione formata da Austria, Russia, Prussia e Svezia, Napoleone scelse di trascorrere ...

"Sono una palestra per i virus, vietiamo le gabbie per le galline" (di G. Vincenzi) Austria, Belgio, Repubblica Ceca, Germania, Lussemburgo, Slovacchia e Svezia hanno introdotto una ... come richiesto dalla direttiva europea, non possono essere soddisfatte nei sistemi in gabbia. I ...

Dalla Svezia con furore Il Foglio Uffizi diffusi per il bicentenario di Napoleone: dal 30 giugno al 10 ottobre la mostra a Portoferraio L'Isola d'Elba ospiterà una delle primissime iniziative del programma Uffizi diffusi. Si tratta della mostra dedicata a Napoleone Bonaparte che sarà inaugurata il prossimo 30 giugno negli spazi della ...

Barca vola con i foil Quando si superano i 14 nodi (27 km/h) la barca “decolla” con i suoi hydrofoils in fibra di carbonio arrivando facilmente ai 25 nodi, con punta massima di 30 nodi. Un pilotaggio che pare aver divertit ...

