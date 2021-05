Coprifuoco, Cacciari distrugge Galli (Di mercoledì 5 maggio 2021) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2021/05/Cacciari-Vs-Galli-1.mp4 Scontro all’ultimo sangue tra Massimo Cacciari e Massimo Galli sulle assai parziali riaperture primaverili, nel corso dell’ultima puntata di Cartabianca, uno dei talk show più virologicamente corretti del momento. “La questione dell’orario è assurda. Non sono un virologo ma mi intendo un po’ di logica”, dice Cacciari contestando la validità del Coprifuoco fissato alle 22. Al filosofo e politologo replica il professor Galli, responsabile di malattie infettive del Sacco di Milano. “La logica è limitare l’uscita delle persone la sera”, dice il medico. “E allora dica che va impedita l’uscita delle persone, dica che bisogna stare a casa. Non difenda l’orario delle 21, delle 22 o delle 23”, ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 5 maggio 2021) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2021/05/-Vs--1.mp4 Scontro all’ultimo sangue tra Massimoe Massimosulle assai parziali riaperture primaverili, nel corso dell’ultima puntata di Cartabianca, uno dei talk show più virologicamente corretti del momento. “La questione dell’orario è assurda. Non sono un virologo ma mi intendo un po’ di logica”, dicecontestando la validità delfissato alle 22. Al filosofo e politologo replica il professor, responsabile di malattie infettive del Sacco di Milano. “La logica è limitare l’uscita delle persone la sera”, dice il medico. “E allora dica che va impedita l’uscita delle persone, dica che bisogna stare a casa. Non difenda l’orario delle 21, delle 22 o delle 23”, ...

1GROSSI : In questo momento non so tra Galli e Mieli chi pigliare a palate sul muso per primo - Luciano06815942 : RT @UGiangrieco: Coprifuoco, Cacciari distrugge Galli - Claudio Romiti - UGiangrieco : RT @UGiangrieco: Coprifuoco, Cacciari distrugge Galli - Claudio Romiti - UGiangrieco : Coprifuoco, Cacciari distrugge Galli - Claudio Romiti - lordbiron13 : In un contesto tragico abbiamo avuto 1 governo di incapaci, dei virologi pazzi da Star in TV a sparare cazzate, e 1… -