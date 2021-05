Chiusi anche in estate? Scenario horror, Briatore travolge la Lorenzin: "Sai cosa succede?" (Di mercoledì 5 maggio 2021) Nervi tesi a Cartabianca su Rai3 sul tema riaperture. Flavio Briatore, imprenditore di famosi locali notturni come il Billionaire, e il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca si confrontano con Beatrice Lorenzin del Pd, ex ministro della Salute che porta avanti la linea della massima cautela, a costo di penalizzare però interi comparti produttivi come quello dell'intrattenimento, dei locali, dei bar e dei ristoranti. Sul coprifuoco, per esempio, ancora oggi non sembra esserci un vero dialogo. "La cosa che dà fastidio ai turisti è il coprifuoco alle 22 - incalza Briatore -. Bisogna pensare anche ai ragazzi: vogliamo tenerli Chiusi anche quest'estate? Non possiamo continuare a tenere questo coprifuoco. Altrimenti scoppia la ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) Nervi tesi a Cartabianca su Rai3 sul tema riaperture. Flavio, imprenditore di famosi locali notturni come il Billionaire, e il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca si confrontano con Beatricedel Pd, ex ministro della Salute che porta avanti la linea della massima cautela, a costo di penalizzare però interi comparti produttivi come quello dell'intrattenimento, dei locali, dei bar e dei ristoranti. Sul coprifuoco, per esempio, ancora oggi non sembra esserci un vero dialogo. "Lache dà fastidio ai turisti è il coprifuoco alle 22 - incalza-. Bisogna pensareai ragazzi: vogliamo tenerliquest'? Non possiamo continuare a tenere questo coprifuoco. Altrimenti scoppia la ...

