Canoa: slalom, domani al via gli Europei a Ivrea, in palio anche i pass per Tokyo (2) (Di mercoledì 5 maggio 2021) (Adnkronos) - Il programma gare. Si comincia giovedì 6 maggio con le qualificazioni per le gare a squadre K1 e C1, i cui titoli saranno assegnati venerdì 7. Mentre la giornata di sabato 8 maggio sarà tutta dedicata alla specialità del K1 con le semifinali del mattino (30 barche per le donne e 30 barche per gli uomini) e le finali del pomeriggio (10 barche per le donne e 10 barche per gli uomini), con la cerimonia di premiazione prevista alle ore 15. Domenica 9 maggio sono in programma le competizioni del C1: semifinali al mattino (30 barche per le donne e 30 barche per gli uomini) e finali al pomeriggio (10 barche per le donne e 10 barche per gli uomini). Al termine della cerimonia di premiazione (ore 15) si disputeranno le gare per l'assegnazione del titolo dell'Extreme slalom, la nuova disciplina olimpica che debutterà a Parigi 2024. In ottemperanza alle normative ...

