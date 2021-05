Can Yaman e Diletta di nuovo insieme: i due beccati sul lago di Como (Di mercoledì 5 maggio 2021) Torna il sereno tra Can Yaman e Diletta Si è a lungo parlato nelle ultime settimane della presunta crisi che avrebbe colpito Can Yaman e Diletta Leotta. Come sappiamo, stando a diverse indiscrezioni, la coppia avrebbe vissuto un allontanamento, e nonostante numerosi siano stati i gossip in merito alla presunte cause di questa frattura, i L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Torna il sereno tra CanSi è a lungo parlato nelle ultime settimane della presunta crisi che avrebbe colpito CanLeotta. Come sappiamo, stando a diverse indiscrezioni, la coppia avrebbe vissuto un allontanamento, e nonostante numerosi siano stati i gossip in merito alla presunte cause di questa frattura, i L'articolo proviene da Novella 2000.

