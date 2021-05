Cade in una pozza d' acqua nel giardino di casa | morto bimbo di 18 mesi

Ultime Notizie dalla rete : Cade una

LA NAZIONE

... Davide Ballerini - coinvolto incaduta ai - 25 - e Michael Morkov apparecchiano, il vecchio ... Cesar Nicolas Paredes Louletano - Loulé Concelho)e non riesce a rientrare. Resistono fino ai - ...Il Sunia di Catania segnala 'il gravissimo episodio accaduto oggi alla 'Torre Leone' di Librino'. Un bambino è infatti caduto dentrobotola dell' Enel coperta in modo precario ed improvvisato. 'Crediamo che questo sia accaduto a causa della mancanza di attenzione e manutenzione del territorio circostante l'ex Palazzo di cemento,...Non ce l’ha fatta Diego Santona, il bambino di 18 mesi caduto in mattinata in una pozza d’acqua nel giardino della villetta in cui viveva con i genitori, ...Tragedia in una villetta nelle campagne di Taniga, fra Sassari e Sorso: un bimbo di 18 mesi è morto dopo essere finito in una pozza d'acqua che si era formata nei pressi dell'abitazione. L'incidente è ...