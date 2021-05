Auto in fiamme a Madone (Di mercoledì 5 maggio 2021) I Vigili del fuoco volontari del distaccamento di Madone sono intervenuti intorno alle 22:40 di martedì 4 maggio per l’incendio di un’Autovettura a Terno D’Isola in via Bernasconi. I pompieri spente le fiamme hanno messo in sicurezza il mezzo e hanno bonificato l’area compromessa. Nessun ferito. Leggi su bergamonews (Di mercoledì 5 maggio 2021) I Vigili del fuoco volontari del distaccamento disono intervenuti intorno alle 22:40 di martedì 4 maggio per l’incendio di un’vettura a Terno D’Isola in via Bernasconi. I pompieri spente lehanno messo in sicurezza il mezzo e hanno bonificato l’area compromessa. Nessun ferito.

