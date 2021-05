ASPI | nasce a Napoli nuova Academy per sicurezza infrastrutture

(Di mercoledì 5 maggio 2021) (Teleborsa) –laper ladellee la formazione di neolaureati e dipendenti di Autostrade per l’Italia. È stato siglato oggi fra il rettore dell’Università Federico II, Matteo Lorito, e l’amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, Roberto Tomasi, un accordo di durata triennale per dare vita al nuovo soggetto, attraverso un’ampia collaborazione accademia-impresa in materia di formazione, didattica, ricerca e sviluppo. Le selezioni per l’accesso ai corsi dell’di San Giovanni a Teduccio – fa saperein una nota – saranno avviate tramite bandi rivolti a giovani laureati in ingegneria e consentiranno di ricevere gratuitamente una formazione d’eccellenza nell’ambito dell’innovazione delle ...

Nasce a Napoli una nuova Academy per la sicurezza delle infrastrutture e la formazione di neolaureati e dipendenti di Autostrade per l'Italia. Il rettore dell'università Federico II, Matteo Lorito, e ...