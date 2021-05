Alla ri-scoperta dei corsi d’acqua dimenticati (Di mercoledì 5 maggio 2021) Evento/Service proposto e promosso dAlla Pro Loco Salerno Città Visibile APS e dal Lions Club Salerno Hippocratica Civitas per far conoscere un volto diverso, e per molti versi sconosciuto, del territorio della nostra città, un enorme patrimonio rappresentato dalle acque che dalle colline che sovrastano la città giungono fino al mare, con 3 passeggiate-incontri che dal Plaium Montis, dove aveva sede la Scuola Medica Salernitana nel Centro Storico, ci porterà alle Antiche Fornaci di Ogliara, con lo sguardo attento al Monte Stella, habitat naturale di diverse specie endemiche da salvaguardare. Il territorio considerato ha il suo punto di forza in 3 importanti risorse: il paesaggio archeologico – culturale, il paesaggio produttivo e il paesaggio naturale, con i quali applicare i principi dell’economia circolare in riferimento Alla Convenzione Europea del ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 5 maggio 2021) Evento/Service proposto e promosso dPro Loco Salerno Città Visibile APS e dal Lions Club Salerno Hippocratica Civitas per far conoscere un volto diverso, e per molti versi sconosciuto, del territorio della nostra città, un enorme patrimonio rappresentato dalle acque che dalle colline che sovrastano la città giungono fino al mare, con 3 passeggiate-incontri che dal Plaium Montis, dove aveva sede la Scuola Medica Salernitana nel Centro Storico, ci porterà alle Antiche Fornaci di Ogliara, con lo sguardo attento al Monte Stella, habitat naturale di diverse specie endemiche da salvaguardare. Il territorio considerato ha il suo punto di forza in 3 importanti risorse: il paesaggio archeologico – culturale, il paesaggio produttivo e il paesaggio naturale, con i quali applicare i principi dell’economia circolare in riferimentoConvenzione Europea del ...

UlisseRai1 : La prima puntata di #Ulisse, andata in onda il 25/11/2000, era dedicata alla scoperta di una civiltà splendida: gli… - _Carabinieri_ : Prosegue il viaggio di @VStaffelli alla scoperta dei Reparti Speciali dell’Arma: in questa puntata sarà in compagni… - pompeii_sites : Le scuole da oggi potranno entrare nel Parco Archeologico di #Pompei anche a distanza. Questo grazie a #LiveCulture… - EmyScanu : RT @UlisseRai1: La prima puntata di #Ulisse, andata in onda il 25/11/2000, era dedicata alla scoperta di una civiltà splendida: gli Etrusch… - RoseofMay20 : RT @UlisseRai1: La prima puntata di #Ulisse, andata in onda il 25/11/2000, era dedicata alla scoperta di una civiltà splendida: gli Etrusch… -