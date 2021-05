Vi piacciono i gialli nordici? La scrittrice più popolare del genere ha scritto una serie tv tutta per voi. (Di martedì 4 maggio 2021) Polizieschi e noir sono il fiore all’occhiello della letteratura scandinava in quanto a popolarità, e certo questo genere non ha tardato a trasferirsi dalla pagina per conquistare il piccolo schermo. Così ci ha provato anche Camilla Läckberg, autrice di punta della scuola nordic noir, che per la prima volta ha ideato e scritto una serie tv, intitolata Hammaravik – Amori e altri omicidi. Gli otto episodi che compongono lo show andranno in onda in prima tv assoluta su laF ogni martedì, a partire da questa sera 4 maggio, alle 21.20 (e saranno disponibili on demand su Sky, su Sky Go e su NOW). Chi si farà coinvolgere sarà lieto di sapere che la seconda stagione è già stata confermata. Leggi anche › Camilla Läckberg: «Sì, noi donne possiamo esser ... Leggi su iodonna (Di martedì 4 maggio 2021) Polizieschi e noir sono il fiore all’occhiello della letteratura scandinava in quanto a popolarità, e certo questonon ha tardato a trasferirsi dalla pagina per conquistare il piccolo schermo. Così ci ha provato anche Camilla Läckberg, autrice di punta della scuola nordic noir, che per la prima volta ha ideato eunatv, intitolata Hammaravik – Amori e altri omicidi. Gli otto episodi che compongono lo show andranno in onda in prima tv assoluta su laF ogni martedì, a partire da questa sera 4 maggio, alle 21.20 (e saranno disponibili on demand su Sky, su Sky Go e su NOW). Chi si farà coinvolgere sarà lieto di sapere che la seconda stagione è già stata confermata. Leggi anche › Camilla Läckberg: «Sì, noi donne possiamo esser ...

