Tornare Potenza: appunti per un’economia sovranista (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag – Si fa un gran parlare di sovranità, declinando il tema quasi esclusivamente sul piano di quella monetaria. Ridurre tutto all’abbandono del (fallimentare) progetto dell’euro rischia tuttavia di essere limitativo sia in termini di analisi che in termini di conseguente prassi. Dall’architettura economica prevista nella Costituzione al lavoro, dall’industria all’intervento pubblico, passando per il debito pubblico e il fisco. Tanti sono i temi che Filippo Burla affronta in Tornare Potenza. Dieci tesi economiche per l’Italia (264 pp, 22 €), appena dato alle stampe per i tipi di Altaforte Edizioni. Ripartire dalla Costituzione Impreziosito dalla prefazione di Francesco Paolo Capone e dalla postfazione di Gilberto Trombetta, obiettivo del volume è quello di offrire una panoramica sullo stato dell’arte dell’economia italiana. Schiacciata ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag – Si fa un gran parlare di sovranità, declinando il tema quasi esclusivamente sul piano di quella monetaria. Ridurre tutto all’abbandono del (fallimentare) progetto dell’euro rischia tuttavia di essere limitativo sia in termini di analisi che in termini di conseguente prassi. Dall’architettura economica prevista nella Costituzione al lavoro, dall’industria all’intervento pubblico, passando per il debito pubblico e il fisco. Tanti sono i temi che Filippo Burla affronta in. Dieci tesi economiche per l’Italia (264 pp, 22 €), appena dato alle stampe per i tipi di Altaforte Edizioni. Ripartire dalla Costituzione Impreziosito dalla prefazione di Francesco Paolo Capone e dalla postfazione di Gilberto Trombetta, obiettivo del volume è quello di offrire una panoramica sullo stato dell’arte dell’economia italiana. Schiacciata ...

PersilQ : RT @f_burla: Dalla Costituzione al debito pubblico, passando per lavoro e intervento statale. Perchè quell'«Italia quarta potenza» non sia… - CpiMaci : RT @IlPrimatoN: La sovranità non è un dato di fatto, è qualcosa che va costruito. Ma come? Ce lo spiega Filippo Burla, nel suo splendido li… - CpiMaci : RT @f_burla: Dalla Costituzione al debito pubblico, passando per lavoro e intervento statale. Perchè quell'«Italia quarta potenza» non sia… - RiccardoNatale4 : Come tornare potenza? In questo libro troverete 10 proposte per farlo. La sovranità non è un dato di fatto, è qualc… - CpiLegnano : Nuova proposta del catalogo @AltaforteED . 'Tornare potenza' di @f_burla ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Tornare Potenza Il software di Napoleone ... carico di rancore sociale e di volontà di potenza, con la carriera come stella polare. Una figura ... Naturalmente sappiamo che quando un leader carismatico sceglie questa strada, poi tornare indietro è ...

Resistenza - La Sesta Zona Piove e fa freddo. In montagna a fine agosto quando piove sembra già di tornare in inverno. E anche questa notte non si potrà dormire al riparo, si starà all'aperto e sulle ...sprigionando una potenza ...

Tornare Potenza: appunti per un’economia sovranista Il Primato Nazionale Elettrica e con i foil: la prova della rivoluzionaria Candela Seven Le alette di Luna Rossa abbinate a un motore zero emissioni: una start-up svedese ha realizzato un motoscafo che apre una nuova frontiera nella navigazione a motore. Lo abbiamo testato sul lago di Gar ...

Perugia, la Serie B dopo un solo anno di purgatorio Il Perugia è tornato in Serie B dopo un solo anno di purgatorio. La squadra di Caserta non ha mai mollato e alla fine ha avuto la meglio.

... carico di rancore sociale e di volontà di, con la carriera come stella polare. Una figura ... Naturalmente sappiamo che quando un leader carismatico sceglie questa strada, poiindietro è ...Piove e fa freddo. In montagna a fine agosto quando piove sembra già diin inverno. E anche questa notte non si potrà dormire al riparo, si starà all'aperto e sulle ...sprigionando una...Le alette di Luna Rossa abbinate a un motore zero emissioni: una start-up svedese ha realizzato un motoscafo che apre una nuova frontiera nella navigazione a motore. Lo abbiamo testato sul lago di Gar ...Il Perugia è tornato in Serie B dopo un solo anno di purgatorio. La squadra di Caserta non ha mai mollato e alla fine ha avuto la meglio.