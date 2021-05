Terminata la ricostruzione della prima opera pubblica | il mattatoio torna a servizio degli allevatori

(Di martedì 4 maggio 2021) CAMERINO - Ildi Camerinodel territorio e non solo.laricostruita nella città ducale, dopo il terremoto del 2016, per la ...

Ultime Notizie dalla rete : Terminata ricostruzione

corriereadriatico.it

la prima opera pubblica ricostruita nella città ducale, dopo il terremoto del 2016, per ... Un anno fa esatto (era il 4 maggio 2020) la visita del Commissario allaGiovanni ...Il mattatoio di Camerino torna a servizio degli allevatori del territorio e non solo.la prima opera pubblica ricostruita nella città ducale, dopo il terremoto del 2016, per la ......CAMERINO - Il mattatoio di Camerino torna a servizio degli allevatori del territorio e non solo. Terminata la prima opera pubblica ricostruita nella città ducale, dopo il terremoto del ...2' di lettura 04/05/2021 - Il mattatoio di Camerino torna a servizio degli allevatori del territorio e non solo. Terminata la prima opera pubblica ricostruita nella città ducale, dopo il terremoto del ...