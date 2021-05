Sudafrica | incendio in reparto Covid | muoiono due pazienti

saldi_di : Oplala... #GiubbeRosse riporta che il laboratorio sui vaccini dell'Università di Cape Town, Sudafrica, ha subito un… -

Ultime Notizie dalla rete : Sudafrica incendio

ANSA Nuova Europa

Due pazienti hanno perso la vita in unscoppiato innell'ospedale FH Odendaal, nella provincia di Limpopo. Lo riferiscono i media locali, specificando che una delle vittime era un detenuto condannato all'ergastolo in ...... inviata alla Kent State University dopo l'dell'edificio del ROTC, apre il fuoco sugli ... l'allora Presidente del, nonché capo del National Party. Il documento segna di fatto l'...ROMA, 04 MAG - Due pazienti hanno perso la vita in un incendio scoppiato in Sudafrica nell'ospedale FH Odendaal, nella provincia di Limpopo. Lo riferiscono i media locali, specificando che una delle v ...Quello di Engen non è un caso isolato: nel mondo le raffinerie più vecchie e dalla capacità ridotta stanno incontrando difficoltà.