SIMEST, nel 2020 raddoppiate le aziende supportate. Utile di 4,6 milioni (Di martedì 4 maggio 2021) (Teleborsa) – L'assemblea degli azionisti di SIMEST (società del gruppo CDP che sostiene la crescita delle imprese italiane all'estero), riunitasi oggi sotto la presidenza di Pasquale Salzano, ha approvato il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2020. La società guidata da Mauro Alfonso ha chiuso l'anno con risorse mobilitate complessive pari a 4,3 miliardi di euro e oltre 1 miliardo euro, + 263% rispetto al 2019, di finanziamenti agevolati per l'internazionalizzazione concessi alle aziende italiane, in particolare alle piccole e medie imprese. Grazie all'attività 2020, complessivamente il numero di aziende supportate da SIMEST è più che raddoppiato passando a 3.842, con una crescita del 112% rispetto al 2019, mentre i Paesi di destinazione degli interventi sono saliti ...

