Scudetto Inter | Bertolaso | “Assembramenti? Da condannare | ma per la Roma li avrei fatti anche io”

(Di martedì 4 maggio 2021) “Se laavesse vinto l’Europa League, cosa improbabile dopo il 6-2 di Mster, non nascondo che forse l’fatto anch’io”. Con queste parole il consulente sull’emergenza Covid della Regione Lombardia, Guido, ha commentato glidei tifosi dell’in piazza Duomo dopo la conquista dello. “È da, ma da tifoso capisco la voglia di esultare dopo un anno in cui non si è potuto mai andare allo stadio per sfogare la propria passione. Se avremo problemi tra due settimane li affronteremo”. SportFace.

"Sicuramente l'assembramento" in piazza Duomo per i festeggiamenti dello scudetto dell'Inter "comporterà dei danni, porterà un rialzo dei contagi, difficile prevedere quanti. E' criticabile il comportamento del singolo, ma anche delle istituzioni visto che quell'evento era ..."
"Se la Roma avesse vinto l'Europa League, cosa improbabile dopo il 6-2 di Manchester, non nascondo che forse l'avrei fatto anch'io". Ha commentato così ...