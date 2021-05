Sambenedettese | il Tribunale di Ascoli dichiara il fallimento

(Di martedì 4 maggio 2021) IldiPiceno hato ildellaCalcio (girone B della serie C). Concesso l’esercizio provvisorio per permettere alla squadra di San Benedetto del Tronto di disputare i play off, con il primo impegno domenica sul campo del Matelica. Ilha nominato curatori fallimentari i commercialisti Franco Zazzetta, Massimiliano Pulcini L'articolo

CalcioFinanza : #SerieC, il Tribunale di Ascoli dichiara il fallimento della #Sambenedettese - MCalcioNews : UFFICIALE - La Sambenedettese è fallita. Arrivata la sentenza dal Tribunale di Ascoli - ansa_marche : Calcio, Tribunale dichiara fallimento Sambenedettese - AntonioIanni12 : RT @RaiSport: Il #Tribunale di Ascoli Piceno ha dichiarato il #fallimento della #Sambenedettese Calcio Leggi la notizia?? - ILOVEPACALCIO : #Sambenedettese, UFFICIALE: il #Tribunale ha dichiarato il fallimento - Ilovepalermocalcio -

Ultime Notizie dalla rete : Sambenedettese Tribunale

... "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Laè fallita: la decisione del"...Game over, titoli di coda e schermo nero. Ildi Ascoli ha preso la sua decisione e laè stata dichiarata fallita. A nulla sono serviti i tentativi di salvataggio in extremis del presidente Serafino che aveva provato ad ...Il Tribunale di Ascoli Piceno ha dichiarato il fallimento della Sambenedettese Calcio (girone B della serie C). Concesso l’esercizio provvisorio per permettere alla squadra di San Benedetto del Tronto ...Il Tribunale di Ascoli Piceno ha dichiarato il fallimento della Sambenedettese Calcio, squadra militante del girone B della serie C.