Salario minimo, direttiva UE in arrivo entro l'estate. Sindacati: "Deve valere per tutti". Confindustria: "Per noi impraticabile" (Di martedì 4 maggio 2021) Si è svolto questo pomeriggio l'incontro "direttiva Salario minimo: confronto con le parti sociali", organizzato dalla delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo, a cui hanno preso parte sindacalisti ed esponenti delle associazioni datoriali. La direttiva è attualmente all'esame dell'Aula di Bruxelles e potrebbe vedere la luce prima dell'estate- A giorni scadranno i termini per la presentazione degli emendamenti ai testi. Tiziana Beghin, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo e moderatrice dell'incontro ha ricordato come "la direttiva sul Salario minimo, che era presente nel programma del Movimento 5 Stelle alle ultime elezioni europee, rappresenta una svolta dopo anni in cui l'Europa ha trascurato le sue competenze ...

