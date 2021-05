Remise en forme estiva | l’idratazione alla base di una dieta equilibrata

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 4 maggio 2021) La Dott.ssa Elisabetta Bernardi dell’Osservatorio San Pellegrino spiega come una corretta idratazione possa facilitare la perdita di peso Milano, 04 Maggio 2021 – Con l’arrivo del caldo e della bella stagione, sono tanti gli italiani che iniziano a pensare a come perdere i chili di troppo, messi su durante l’inverno e a seguito dei lunghi periodi di lockdown. Uno degli elementi più importanti per ritrovare il giusto peso, insieme ad un’alimentazionee all’attività sportiva, è sicuramente la corretta idratazione, fondamentale per apportare il giusto quantitativo di liquidi al proprio corpo ma anche per favorire il senso di sazietà e velocizzare il metabolismo. Come sottolinea la dottoressa Elisabetta Bernardi, Biologa specialista in Scienza dell’Alimentazione e membro dell’Osservatorio Sanpellegrino: “Recenti indagini hanno dimostrato che esiste un ...