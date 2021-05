Processo Ubi banca, il pm: "Condannate Bazoli e Massiah" (Di martedì 4 maggio 2021) Bergamo - Il pm di Bergamo Paolo Mandurino ha chiesto di condannare il banchiere Giovanni Bazoli , ex presidente di Intesa Sanpaolo , a 6 anni 8 mesi, per i reati di ostacolo all'autorita' di ... Leggi su ilgiorno (Di martedì 4 maggio 2021) Bergamo - Il pm di Bergamo Paolo Mandurino ha chiesto di condannare il banchiere Giovanni, ex presidente di Intesa Sanpaolo , a 6 anni 8 mesi, per i reati di ostacolo all'autorita' di ...

Processo Ubi banca, il pm: "Condannate Bazoli e Massiah" Bergamo - Il pm di Bergamo Paolo Mandurino ha chiesto di condannare il banchiere Giovanni Bazoli, ex presidente di Intesa Sanpaolo, a 6 anni 8 mesi, per i reati di ostacolo all'autorita' di vigilanza ...

