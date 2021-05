P!nk, singolo e album per la cantante pop: ecco All I Know So Far [VIDEO] (Di martedì 4 maggio 2021) Il 7 maggio uscirà il nuovo singolo All I Know So Far, anticipo del nuovo disco omonimo. Che arriverà il 21 maggio insieme al documentario Il 7 maggio uscirà il nuovo singolo della cantante pop internazionale P!nk, intitolato All I Know So Far. La canzone è stata prodotta da Greg Kurstin e scritta da P!nk e dai pluripremiati Benji Pasek e Justin Paul: anticipa il nuovo progetto album di P!nk All I Know So Far: Setlist che uscirà per Rca Records il 21 maggio. Oltre al nuovo singolo, il nuovo disco All I Know So Far: SetList includerà anche registrazioni live del Beautiful Trauma World Tour del 2019, la tournée da record di P!nk, il suo discorso per la vittoria del ... Leggi su lopinionista (Di martedì 4 maggio 2021) Il 7 maggio uscirà il nuovoAll ISo Far, anticipo del nuovo disco omonimo. Che arriverà il 21 maggio insieme al documentario Il 7 maggio uscirà il nuovodellapop internazionale, intitolato All ISo Far. La canzone è stata prodotta da Greg Kurstin e scritta dae dai pluripremiati Benji Pasek e Justin Paul: anticipa il nuovo progettodiAll ISo Far: Setlist che uscirà per Rca Records il 21 maggio. Oltre al nuovo, il nuovo disco All ISo Far: SetList includerà anche registrazioni live del Beautiful Trauma World Tour del 2019, la tournée da record di, il suo discorso per la vittoria del ...

