Pensioni, la proposta dei sindacati (Di martedì 4 maggio 2021) La proposta dei sindacati sulle Pensioni. L'obiettivo è quello di non tornare alla legge Fornero. ROMA – La proposta dei sindacati sulle Pensioni per non ritornare alla legge Fornero. Dopo un confronto tra i leader, le sigle hanno deciso di mettere nero su bianco un piano che sarà presentato al prossimo incontro con il ministro Orlando. L'obiettivo è quello di una riforma del sistema Pensionistico che non è più rinviabile. Secondo Luigi Sbarra (Cisl), riportato da Il Fatto Quotidiano, "pensare che dopo la fine di Quota 100 sia possibile tornare senza colpo ferire al modello Monti-Fornero con un salto anagrafico che per molti sarebbe di 5 anni significa non essere sintonizzati sulla realtà del Paese, sulla vita reale delle persone ".

