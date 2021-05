Pensioni, i sindacati hanno chiesto di riaprire subito il confronto sulla riforma (Di martedì 4 maggio 2021) (Teleborsa) – I sindacati hanno chiesto di riaprire subito il cantiere della riforma sulle pensione, prima dello stop a Quota 100 previsto a fine anno e definendo nuova flessibilità in uscita a partire dai 62 anni o con 41 anni di contributi a prescindere dall’età. chiesto quindi l’avvio di un confronto con il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, mentre restano in attesa di una convocazione dal presidente del Consiglio Mario Draghi sul PNRR. I sindacati temono il cosiddetto “scalone“, così Cgil, Cisl e Uil hanno rilanciato la piattaforma unitaria e hanno chiesto di superare la legge Fornero a partire dal 2022, di introdurre una flessibilità in uscita dai 62 ... Leggi su quifinanza (Di martedì 4 maggio 2021) (Teleborsa) – Idiil cantiere dellasulle pensione, prima dello stop a Quota 100 previsto a fine anno e definendo nuova flessibilità in uscita a partire dai 62 anni o con 41 anni di contributi a prescindere dall’età.quindi l’avvio di uncon il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, mentre restano in attesa di una convocazione dal presidente del Consiglio Mario Draghi sul PNRR. Itemono il cosiddetto “scalone“, così Cgil, Cisl e Uilrilanciato la piattaforma unitaria edi superare la legge Fornero a partire dal 2022, di introdurre una flessibilità in uscita dai 62 ...

scuolainforma : ‘Cambiare le pensioni adesso’: il nuovo appello dei sindacati - St4tlerWaldorf : @iannetts70 Leggevo che neanche gli immigrati stabili in italia fanno più figli... vorrei sapere i sindacati chi pe… - CarieriF : RT @fattoquotidiano: Pensioni, la proposta dei sindacati per non tornare alla Fornero: 62 anni di età o 41 di contributi, interventi per i… - fattoquotidiano : Pensioni, la proposta dei sindacati per non tornare alla Fornero: 62 anni di età o 41 di contributi, interventi per… - MGAlbanesi : Nelle richieste dei sindacati per la riforma pensioni spunta l'anticipo dei requisiti delle donne di 'un anno per o… -