Pensioni, i sindacati chiedono una riforma: "Cambiare adesso" (Di martedì 4 maggio 2021) "La riforma Monti-Fornero compie 10 anni e rende evidente la necessità di intervenire" ha detto il segretario generale della Cgil. "La legge Fornero non guarda in faccia le diverse esigenze e situazioni, un errore drammatico che abbiamo pagato in questi anni", ha ribadito il segretario Uil Bombardieri. Sbarra: "Le Pensioni non sono un lusso, bisogna fare presto" Leggi su rainews (Di martedì 4 maggio 2021) "LaMonti-Fornero compie 10 anni e rende evidente la necessità di intervenire" ha detto il segretario generale della Cgil. "La legge Fornero non guarda in faccia le diverse esigenze e situazioni, un errore drammatico che abbiamo pagato in questi anni", ha ribadito il segretario Uil Bombardieri. Sbarra: "Lenon sono un lusso, bisogna fare presto"

