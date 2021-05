Omicidio Apicella | chiesti tre ergastoli per gli imputati

(Di martedì 4 maggio 2021), la Procura di Napoli ha avanzato le richieste per l’dell’agente che provò a sventare una rapina PasqualeNel corso nel processo che si sta celebrando a Napoli per la morte di Pasquale, l’agente di polizia deceduto in servizio nel tentativo di sventare una rapina, la Procura ha chiesto la condanna all’ergastolo ai treFabricio Hadzovic, Admir Hadzovic e Renato Adzovic. I tre dopo aver tentato di rapinare un bancomat provarono a fuggire a bordo della loro auto, un’Audi, e si scagliarono contro la volante della polizia dove c’era l’agente 37enne. Il fatti avvennero l’anno scorso, il 27 aprile, a Capodichino.volontario, rapina, ricettazione e resistenza sono le accuse formulate dai pm Curatoli e Battirolo. Ad ...

...a fortissima velocità contro la "pantera" a bordo della quale c'erache ostruiva loro il passaggio. Un quarto componente della banda, che prese parte al furto ma non all', è stato ......della polizia sulla quale si trovata; Admir Hadzovic, 27 anni; e il 39enne Igor Adzovic. L'ultimo componente la banda è Renato Adzovic, 23 anni, che prese parte al furto ma non all'...Sul banco degli imputati figurano Fabricio Hadzovic, 40 anni, l'autista dell'Audi A6 che si è scontrata a tutta velocità contro la «volante» della polizia sulla quale si trovata Pasquale Apicella, Adm ...Poliziotto ucciso: chiesto l'ergastolo per i tre accusati - I ladri usarono la potente auto sulla quale viaggiavano come un'arma ...