Napoli, Riccardo Monti: "Alleanze? Serve una visione di città" (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – "Capisco l'interesse e l'agitazione sui nomi ma continuo a chiedermi per fare cosa? Soprattutto la 'grande alleanza' del centro sinistra cosa pensa di fare? Cosa intende fare l'area moderata e liberale del centrodestra?". È quanto sostiene il manager ed imprenditore Riccardo Maria Monti. "Per esempio – dice – io sono convinto che Napoli possa ripartire solo dando grandissima forza all'iniziativa dei privati e delle aziende. Iniziativa che è stata sistematicamente ostacolata negli ultimi vent'anni da chi ha avuto un approccio ideologico. Bagnoli e Napoli Est ne sono un esempio clamoroso. Napoli ha bisogno di lavoro, di sviluppo, subito. Ha anche bisogno di alleviare il disagio dei tanti che soffrono ma, se non si crea lavoro permettendo alle attività ...

