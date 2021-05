Messina | il Nursind | “gli infermieri torneranno ad assistere i pazienti Covid”

(Di martedì 4 maggio 2021)al loro posto glidella centrale operativa Usca messinese, che erano stati sostituiti da psicologi nell’assistenza telefonica aiaffetti daal loro posto glidella centrale operativa Usca messinese, che erano stati sostituiti da psicologi nell’assistenza telefonica aiaffetti da. È l’impegno preso dal neo commissario per l’emergenza, Alberto Firenze, in un incontro con il sindacatoche aveva contestato la scelta, e con il presidente dell’Ordine professionale degli, Antonio Trino, convocato dal commissario per trattare l’argomento della categoria. Secondo il ...

Policlinico di, il: 'bene trasformazione in istituto di rilevanza nazionale, per i dipendenti auspichiamo il contratto della ricerca' Plauso delalla trasformazione del policlinico in Irccs, cioè istituto a carattere scientifico di rilevanza nazionale. Secondo Massimo Latella, segretario aziendale delPoliclinico, 'in ...Lo segnala ilche sottolinea come tutto questo sia stato fatto senza neanche un atto ufficiale. " Nel silenzio più assoluto e senza comunicazioni " spiega la segreteria territoriale ...In un documento trasmesso lo scorso 29 gennaio alla Regione l'azienda spiega perché e in virtù di quali specificità vuol diventare il secondo Irccs pubblico della città ...Il Nursind Messina, il sindacato delle professioni infermieristiche, plaude alla trasformazione del policlinico in Irccs, cioè istituto a carattere scientifico di rilevanza nazionale.